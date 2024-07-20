Reuters: воевавшего на стороне ВСУ немца приговорили к казни в Белоруссии

Смертный приговор вынес суд Белоруссии гражданину Германии. По данным правозащитников, его обвинили в терроризме и наемнической деятельности за участие в военных действиях в составе «Полка имени Кастуся Калиновского»*, выступающего на стороне ВСУ.
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