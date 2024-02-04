Тухель о матче с «Байером»: «Если они посмотрят в зеркало заднего вида, увидят нас. «Бавария» много работала, чтобы иметь шанс нанести им первое поражение»

Лидеры Бундеслиги встретятся 10 февраля на «Бай-Арене». «Мы должны быть на высоте, другого пути нет. Но мы к этому готовы и много работали, чтобы действительно иметь шанс нанести первое поражение «Леверкузену» и обогнать их.