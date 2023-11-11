Команда школы № 17 стала победителем конкурса "Школьный музей Победы"

Ребята стали лучшими среди представителей всех регионов страны в номинации "Разговоры о важном".В конце октября, 26 и 27 числа, в Москве в Музее Победы на Поклонной горе состоялся всероссийский съезд "Школьный музей Победы", на который съехались более 300 активистов и руководителей школьных музеев со всех уголков страны.