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ИА Регнум

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Рой пчел захватил внедорожник в Дагестане

Рой пчел захватил внедорожник в Дагестане

Пчелиный рой захватил и заполнил внедорожник в одном из сел Дагестана. Соответствующее видео 9 сентября распространилось в Сети.

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