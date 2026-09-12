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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шелтон о том, что никогда не обыгрывал Зверева: «Весь турнир со мной случается что-то новое»

Бен Шелтон высказался о том, что уступает Александру Звереву в личных встречах со счетом 0:5 перед финалом US Open .

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