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Галеев: Не всякого самозанятого можно привести на завод

Не всякого самозанятого можно привести на завод. Так считает зампредседателя комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев, комментируя слова депутата Госдумы от Татарстана Ильи Вольфсона.

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