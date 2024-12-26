Галеев: Не всякого самозанятого можно привести на завод

Не всякого самозанятого можно привести на завод. Так считает зампредседателя комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев, комментируя слова депутата Госдумы от Татарстана Ильи Вольфсона.
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