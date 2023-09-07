Запад не очень хорошо знает истинное положение власти у протеже. Населению тоже пытаются представить более красивую картину, чем есть на самом деле.
"Не успеет добежать до границы": После вскрывшейся правды экс-комика уже не спасёт отточенный маршрут бегства
Комментарии
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Алексей Тан
Ой халина... а с чем ты не согласная то... ?.😰.
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18 час.
Алексей Тан
халина.... а хто первородство то своё продаёт за чечевичную похлёбку??... не знаешь штоль?... а стая "соловьёва" на грязном вечере... они хто?? и помнят ли они хотя бы родовую фамилию свою???!.
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17 час.
г
галина
Каверина Галина. Тан, ты опять вылез!? Не можешь грамотно, со смыслом и и без дури выражать свое мнение, лучше молчи, а то складывается впечатление, что у тебя не все в порядке с головой! А евреи, как, и в любом другом народе, есть разные. И не тебе их судить!
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14 час.
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