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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейми Каррагер: «Не ставил бы Виртца на следующий матч, если бы работал в «Ливерпуле». Он не в плохой форме – он такой на самом деле. Игра с «Борнмутом» – одна из его худших»

Джейми Каррагер раскритиковал Флориана Виртца за игру с « Борнмутом ». «Это одно из самых слабых его выступлений в футболке « Ливерпуля ».

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