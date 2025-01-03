🇰🇬🇦🇫 Президент Киргизии выступил за снятие блокады с Афганистана Садыр Жапаров недавно развернуто высказался о позиции Киргизии по вопросу отношений с Афганистаном.
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🇰🇬🇦🇫 Президент Киргизии выступил за снятие блокады с Афганистана Садыр Жапаров недавно развернуто высказался о позиции Киргизии по вопросу отношений с Афганистаном.
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