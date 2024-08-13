ООН об ударе ВСУ по Лисичанску: организация против применения кассетных снарядов

Организация Объединенных Наций выступает против использования кассетных снарядов в любой точке мира. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя удар, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли боеприпасом такого типа по автобусу в Лисичанске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии