ООН об ударе ВСУ по Лисичанску: организация против применения кассетных снарядов

Организация Объединенных Наций выступает против использования кассетных снарядов в любой точке мира. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя удар, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли боеприпасом такого типа по автобусу в Лисичанске.