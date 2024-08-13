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Газета.ру

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ООН об ударе ВСУ по Лисичанску: организация против применения кассетных снарядов

ООН об ударе ВСУ по Лисичанску: организация против применения кассетных снарядов

Организация Объединенных Наций выступает против использования кассетных снарядов в любой точке мира. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя удар, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли боеприпасом такого типа по автобусу в Лисичанске.

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Галина Малыхина
Хохлы беспредельщики и им нас@рать на ООН
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