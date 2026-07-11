Российские войска нанесли удары по военным объектам в Киеве и портах Одесской области

Российские вооружённые силы ночью 11 июля нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве, а также по объектам портовой инфраструктуры Украины в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии