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Регионы России

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Российские войска нанесли удары по военным объектам в Киеве и портах Одесской области

Российские войска нанесли удары по военным объектам в Киеве и портах Одесской области

Российские вооружённые силы ночью 11 июля нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве, а также по объектам портовой инфраструктуры Украины в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области.

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