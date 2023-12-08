Экземпляр уничтоженных советской цензурой «Бесов» Достоевского купили за 2,2 млн рублей

На торгах аукционного дома «Литфонд» один из уничтоженных советской цензурой произведений Фёдора Достоевского “Бесы” был куплен за 2,2 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома.
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