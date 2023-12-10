Самсонов оформил свой первый шат-аут в сезоне и признан лучшей звездой матча

Илья Самсонова помог «Торонто Мэйпл Лифс» оформить победу со счетом 4:0. В ночь на 10 декабря в Торонто прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нэшвилл Предаторз».
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