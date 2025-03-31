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Полезные советы

182 подписчика

Аналитика@Soldiers_of_Fortune.

Аналитика@Soldiers_of_Fortune.

Оружие@Soldiers_of_Fortune.Как выбрать нож для самообороны. Очень часто на ножевых форумах задают вопрос: какой нож для самообороны посоветуете? Умные люди на такие сообщения не реагируют, некоторые начинают философствовать на тему – что такое самооборона вообще и каково резать живых людей.

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