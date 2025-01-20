Администрация Трампа поддержит Закон о чипах и науке

Дональд Трамп и его сторонники вряд ли были поклонниками закона CHIPS и Science Act, принятого администрацией Байдена во время предвыборной кампании, однако следующее правительство США не планирует его отменять.
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