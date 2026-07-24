«Коалиция уставших». Новый пакет санкций против России обнажил раскол в ЕС

Евросоюз с трудом согласовал 21-й пакет санкций против России после нескольких безуспешных подходов. Попытки договориться о новых ограничениях в отношении России стали симптомом глубокого системного кризиса: европейское единство, которое Брюссель так долго стремился выставить напоказ, дает трещины — и уже не только на периферии, но и в самом центре.