«Коалиция уставших». Новый пакет санкций против России обнажил раскол в ЕС

Евросоюз с трудом согласовал 21-й пакет санкций против России после нескольких безуспешных подходов. Попытки договориться о новых ограничениях в отношении России стали симптомом глубокого системного кризиса: европейское единство, которое Брюссель так долго стремился выставить напоказ, дает трещины — и уже не только на периферии, но и в самом центре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии