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ИА Регнум

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«Коалиция уставших». Новый пакет санкций против России обнажил раскол в ЕС

«Коалиция уставших». Новый пакет санкций против России обнажил раскол в ЕС

Евросоюз с трудом согласовал 21-й пакет санкций против России после нескольких безуспешных подходов. Попытки договориться о новых ограничениях в отношении России стали симптомом глубокого системного кризиса: европейское единство, которое Брюссель так долго стремился выставить напоказ, дает трещины — и уже не только на периферии, но и в самом центре.

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