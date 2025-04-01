ИА "Русский ГУП Продакшн" Напомним: в июле 2017 года между мигрантом из Азербайджана Эльчином Полад оглы Исмаиловым, являющимся, по версии азербайджанских СМИ, едва ли не единственным преуспевающим бизнесменом в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области, и предпринимателем из Грозного Хамзатом Усмановым произошёл конфликт.
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