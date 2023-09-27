Вот так новости, целый Генсек НАТО Столтенберг поймал классическую белочку биполярочку, разведя слезливые турусы на колёсах «по данным разведки США».
На новых принципах: НАТО требует закрыть русский оружейный проект
Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
Мрази из НАТО наших не жалеют и их не надо жалеть, любое совершенное оружие против них применять
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10 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ВИЗЖАТ ЗАРАНЕЕ...ЕЩЁ И НОЖА НЕ ВИДНО....НО САМИ ГОТОВЯ НОЖ В СПИНУ.
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9 час.
Артур
https://video.mirtesen.ru/videos/personal/2451387
Последствия Интима с Элитной Стриптизёршей
video mirtesen
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30 мин.
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