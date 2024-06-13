BI: Необычные характеристики АПЛ "Казань" встревожили Вашингтон и НАТО

Страны Запада с тревогой относятся к подлодке "Казань" из-за ее характеристик.Атомная подводная лодка России, которая накануне вошла в главный порт Кубы, тревожит страны НАТО и американских политиков из-за ее характеристик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии