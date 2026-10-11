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Перед морозами прокачайте собачью будку: эти 3 изменения сохранят тепло — собака будет довольна

Перед морозами прокачайте собачью будку: эти 3 изменения сохранят тепло — собака будет довольна

Для поддержания тепла в собачьей будке зимой недостаточно просто добавить теплоизоляцию, когда порывистый ветер отводит тепло через незащищенный дверной проем.

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