Депутаты Петербурга предложили отменить налог для студентов

Депутат Денис Четырбок 25 января в своем Телеграм-канале сообщил, что он совместно с другими представителями Законодательного Собрания Санкт-Петербурга предложил освободить от уплаты туристического налога иногородних студентов.
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