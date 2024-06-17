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Царьград

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Штормовой ветер и грозы с градом ожидаются в Кузбассе во вторник, 18 июня

Штормовой ветер и грозы с градом ожидаются в Кузбассе во вторник, 18 июня

Синоптики дали прогноз погоды в регионе на ближайшие сутки.В Кемеровском гидрометцентре рассказали, какая погода ждет жителей Кузбасса в ближайшие сутки.

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