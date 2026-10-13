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Saudi Aramco Headquarters In Dhahran Struck By Houthi Missile

Saudi Aramco Headquarters In Dhahran Struck By Houthi Missile

Saudi Aramco Headquarters In Dhahran Struck By Houthi Missile Update(1629ET): Saudi Aramco facilities are once again under Houthi attack, with reports saying the kingdom is busy trying to intercept inbound ballistic missiles.

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