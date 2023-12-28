Правоохранительные органы отреагировали на кровавые разборки смолян

«Заставляли прохожих купить им алкоголь! - Их позвали на шоу Малахова». Банды юных смолян облюбовали территории торговых центров Правоохранительные органы отреагировали на сообщения в социальных сетях о драках группировок несовершеннолетних правонарушителей в Смоленске.