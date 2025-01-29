Росреестр сообщил о рекорде по доле сделок с эскроу в Москве в 2024 году

2024 год стал рекордным по доле сделок с эскроу в Москве В 2024 году доля сделок на столичном рынке с применением механизма эскроу стала рекордной за все время ведения статистики В 2024 году доля договоров долевого участия (ДДУ) в Москве с применением эскроу-счетов составила 97,6% от общего числа зарегистрированных сделок на рынке новостроек.