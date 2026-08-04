НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 827 подписчиков

Несколько бортов на всё небо: почему у России есть понимание задачи ДРЛО и нет парка под неё

Несколько бортов на всё небо: почему у России есть понимание задачи ДРЛО и нет парка под неё

Самолёт ДРЛО — летающий радар и воздушный командный пункт, без которого не работают в полную силу ни истребители, ни ПВО, — нужен России давно и остро, но в строю таких машин считаные единицы: тяжёлый А-50У наперечёт, перспективный А-100 «Премьер» опаздывает, а среднего и беспилотного дозора попросту нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии