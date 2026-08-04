Несколько бортов на всё небо: почему у России есть понимание задачи ДРЛО и нет парка под неё

Самолёт ДРЛО — летающий радар и воздушный командный пункт, без которого не работают в полную силу ни истребители, ни ПВО, — нужен России давно и остро, но в строю таких машин считаные единицы: тяжёлый А-50У наперечёт, перспективный А-100 «Премьер» опаздывает, а среднего и беспилотного дозора попросту нет.