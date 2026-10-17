Жительница Курской области пострадала в результате атаки украинского беспилотника. Как сообщил в субботу, 17 октября 2026 года, губернатор Александр Хинштейн, дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) ударил по территории сахарного завода в поселке имени Куйбышева приграничного Рыльского района.