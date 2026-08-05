В Домодедово после удара БПЛА произошёл разлив химических веществ. Жителям рекомендовали не купаться, не рыбачить и не использовать воду из местных рек в бытовых целях.
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В Домодедово после удара БПЛА произошёл разлив химических веществ. Жителям рекомендовали не купаться, не рыбачить и не использовать воду из местных рек в бытовых целях.
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