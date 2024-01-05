В Брянской области сотрудники ДПС оказали помощь водителю сломавшегося автомобиля

Инцидент произошел вечером на 388-м км автодороги федерального значения М-3 «Украина». Во время патрулирования командир взвода ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Брянской области Николай Шугалеев и инспектор ДПС ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Брянской области Владислав Ходунов обратили внимание на стоящий на обочине автомобиль с включенной аварийной сигнализацией.
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