«Без России» — Турция уточнила детали встречи в Анкаре

«Без России» — Турция уточнила детали встречи в АнкареМинистерство обороны Турции сообщило, что 15–16 апреля в Анкаре состоится встреча военных представителей иностранных государств для обсуждения безопасности судоходства в Чёрном море.
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