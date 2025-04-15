Филат: "Непрозрачное финансирование USAID отмечено в ряде международных исследований"

«Непрозрачное финансирование деятельности НПО со стороны USAID было отмечено в ряде международных исследований», – заявил бывший премьер-министр Влад Филат, нынешний председатель Либерал-демократической партии (ЛДПМ), отмечает Noi.
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