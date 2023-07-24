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Полковник Хатылев рассказал об опасности используемых ВСУ термобарических снарядов

Полковник Хатылев рассказал об опасности используемых ВСУ термобарических снарядов

Военный эксперт полковник Сергей Хатылев оценил данные о том, что ВСУ в зоне боевых действий стали применять мины на основе термобарического боеприпаса.

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Комментарии
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Коська
ПРЯЗДРЯВЛЯЮ, ВАС РОССИЯНЕ и ГОСТИ ГОСУДАРСТВА!!! Сколько лестных слов было сказано о &quot;БУРАТИНО&quot; или &quot;СОЛНЦЕПЕКЕ&quot; с его исключительными боеприпасами, а тут, как гром среди ясного неба украинские ребята ВЗЯЛИ И ПРИМЕНИЛИ ТОЖЕ САМЫЕ БОЕПРИПАСЫ, и мы начали волноваться о последствиях их применения. Гарантирую, ТОЖЕ САМОЕ БУДЕТ И С КАЛИБРАМИ, ОНИКСАМИ, ИСКАНДЕРАМИ, ПОСЕЙДОНАМИ, вскоре нечто подобное появится у ЗСУ. Ситуация с БПЛА ничему видно не научила ГШ МО РФ!!! Дерзайте и дальше в данном духе!!!!😉
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