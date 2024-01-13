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Картина дня. Финансы

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Россия готовится к судебной тяжбе из-за планов Запада изъять ее активы

Россия готовится к судебной тяжбе из-за планов Запада изъять ее активы

Российская Федерация готовится к судебным тяжбам, чтобы помешать попыткам Соединенных Штатов или стран ЕС изъять часть замороженных активов своего ЦБ на восстановление экономики и разрушенной инфраструктуры Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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