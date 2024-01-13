Россия готовится к судебной тяжбе из-за планов Запада изъять ее активы

Российская Федерация готовится к судебным тяжбам, чтобы помешать попыткам Соединенных Штатов или стран ЕС изъять часть замороженных активов своего ЦБ на восстановление экономики и разрушенной инфраструктуры Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии