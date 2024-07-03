В МИД Китая опровергли утверждение Финляндии о "зависимости" России от КНР

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Россия и Китай выступают как самостоятельные страны, которые поддерживают друг с другом контакты по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
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