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В МИД Китая опровергли утверждение Финляндии о "зависимости" России от КНР

В МИД Китая опровергли утверждение Финляндии о "зависимости" России от КНР

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Россия и Китай выступают как самостоятельные страны, которые поддерживают друг с другом контакты по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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