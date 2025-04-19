«Взгляд»: конфликт Моди со Сталиным вскрыл глобальные планы Индии

Языковой конфликт между центральным правительством и южными штатами нарастает в Индии. Федеральные власти во главе с премьер-министром Нарендрой Моди активно продвигают хинди как общенациональный язык, включая сферу образования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии