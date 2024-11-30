Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 742 подписчика

В Архангельске во время тушения пожара в жилом доме погиб сотрудник МЧС

В Архангельске во время тушения пожара в жилом доме погиб сотрудник МЧС

Командир пожароотделения Александр Леонидович Воронин погиб при тушении пожара в жилом деревянном доме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Вечная память🙏
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх