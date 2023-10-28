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Известное растение поможет быстро избавиться от муравьев: делайте это так

Известное растение поможет быстро избавиться от муравьев: делайте это так

Многие огородники знают, что муравьи нередко становятся настоящей проблемой для любимых грядок. В интернете выложена масса статей, подсказывающих, как избавиться от набега этих трудолюбивых, но не полезных для сада насекомых.

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