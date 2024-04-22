Буданов заявил, что перебежчика Кузьминова сгубило желание славы

Он отметил, что это классическая "психологическая ошибка" — когда человек расслабляется на фоне появляющихся денег и в действительности не заботится о своей безопасности Угнавшего российский военный вертолет в 2023 году Максима Кузьминова сгубила жажда славы.
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