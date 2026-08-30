Турнир имени Пучкова. «Барыс» сыграет с «Адмиралом», СКА против СКА-ВМФ

30 августа пройдут заключительные матчи турнира имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова «Барыс» – «Адмирал» – 14:00 СКА – СКА-ВМФ – 19:00 Положение команд: СКА – 4 (2), «Адмирал» – 2 (2), СКА-ВМФ – 2 (2), «Барыс» – 1 (2).
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