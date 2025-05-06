В США сократят четырехзвездных генералов ради «смертоносности» армии

Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился сократить высший офицерский состав ВС США. В подписанной им директиве указано: шаг позволит устранить избыточность структуры военного ведомства, а также оптимизировать руководство армией.
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