Instagram теперь позволяет планировать личные сообщения

Instagram потихоньку внедряет возможность планирования прямых сообщений. Социальная сеть, принадлежащая компании Meta, подтвердила TechCrunch в понедельник, что новая функция распространяется на всех пользователей по всему миру.
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