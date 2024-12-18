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Массовые забеги и мастер-классы пройдут в парках Подмосковья 21 декабря

Массовые забеги и мастер-классы пройдут в парках Подмосковья 21 декабря

Спортивное общеобластное мероприятие «Зимние рекорды» пройдет в 80 парках Подмосковья 21 декабря. Для гостей проведут массовые забеги, мастер-классы по зимним видам спорта, фан-встречи с известными спортсменами и многое другое.

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