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ТАСС

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Расчет FPV-перехватчика "Бумеранг-10" уничтожил десятки гексакоптеров ВСУ

Расчет FPV-перехватчика "Бумеранг-10" уничтожил десятки гексакоптеров ВСУ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Расчет FPV-перехватчика "Бумеранг-10" группировки войск "Центр" уничтожил десятки тяжелых гексакоптеров формирований ВСУ на добропольском направлении.

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