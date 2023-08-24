В 25 лет Саша встретил женщину, о которой мечтает каждый мужчина. Темпераментная, стройная, Вера не просто отвечала на его сексуальную инициативу.
Женщина, которой нужен секс каждый день
Комментарии
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Владимир Соловьев
Такой женщине надо рожать каждый год!
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7 час.
Элеонора Коган
Да, бедный Саша.
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6 час.
Николай Галыгин
Года через три у неё рухнет гормональный фон,как только опустошатся яичники,так что обогнала она его не на долго,ну,а он восстановит свои силы
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5 час.
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