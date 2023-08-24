Сказка для двоих

186 485 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Лепехов
    Авторша - дура. Отношения разрушают только те, кому на самом деле нечего делать вместе...Разрушить отношен...
  • Николай Галыгин
    Года через три у неё рухнет гормональный фон,как только опустошатся яичники,так что обогнала она его не на долго,ну,а...Женщина, которой ...
  • Владимир Соловьев
    Задача одна: воспитать и вырастить детей в браке, если не вести артистический образ жизни!Разрушить отношен...

Женщина, которой нужен секс каждый день

Женщина, которой нужен секс каждый день

В 25 лет Саша встретил женщину, о которой мечтает каждый мужчина. Темпераментная, стройная, Вера не просто отвечала на его сексуальную инициативу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
Такой женщине надо рожать каждый год!
Ответить
7 час.
Элеонора Коган
Да, бедный Саша.
Ответить
6 час.
Николай Галыгин
Года через три у неё рухнет гормональный фон,как только опустошатся яичники,так что обогнала она его не на долго,ну,а он восстановит свои силы
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх