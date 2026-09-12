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Венгрия объявила о компенсациях по $64 владельцам дизельных авто из-за роста цен

Венгрия объявила о компенсациях по $64 владельцам дизельных авто из-за роста цен

В Венгрии владельцам дизельных автомобилей мощностью менее 150 л.с. выплатят по 20 тыс. форинтов ($64) до конца года, чтобы помочь компенсировать резкий рост цен на топливо.

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