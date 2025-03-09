Немецкий эксперт: Украина вряд ли продержится еще одну зиму без помощи США

REUTERS/Valentyn Ogirenko Украина вряд ли продержится еще одну военную зиму без помощи США. Такое мнение высказал военный эксперт, сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Штефан Гади.
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