Регион 29

91 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зоря
    На хрена вставлять в текст ссылки, которые похожи на намёки и не ведут на то, куда отсылаете. Если мне надо узнать чт...Северодвинск в де...
  • Татьяна Бутова
    Совсем необязательно. Это самые умные девушки. Маски отменили, но ковид-то нет. И вы берите пример с них.Пока вы спали: ра...
  • Татьяна Бутова
    Это точно. Самые бесправные - учителя. Директор давит, дети наглеют. Нужно чтобы директор выводил и разбирался, а не ...В архангельской ш...

В Архангельске на пешеходном переходе сбили ребёнка

В Архангельске на пешеходном переходе сбили ребёнка

ДТП случилось 5 апреля в 13:20 на перекрёстке улиц Суфтина и Выучейского.По предварительным данным, водитель автомобиля Peugeot не уступил дорогу и сбил 11-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх