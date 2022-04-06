В Архангельске на пешеходном переходе сбили ребёнка

ДТП случилось 5 апреля в 13:20 на перекрёстке улиц Суфтина и Выучейского.По предварительным данным, водитель автомобиля Peugeot не уступил дорогу и сбил 11-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.