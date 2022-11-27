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Луис Энрике: «Собираемся победить Японию и стать 1-ми в группе. Испания уверена в том, что делает»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвел итоги матча с Германией (1:1). «Когда я пересмотрю матч, мне он понравится больше, чем по нынешним ощущениям.

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