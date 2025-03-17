ВСУ попытались совершить массированную атаку на объекты ТЭК в Астраханской области

По предварительным данным, пострадал один человекНочью Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку массированной атаки беспилотников на объекты в Астраханской области, в том числе — топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
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