Польский политик: На Западе считают, что белорусское государство и народ нуждаются в особой заботе

Польский политик и председатель партии "Фронт" Кшиштоф Толвинский рассказал, почему в международной политике, навязываемой Соединенными Штатами и коллективным Западом, считается, что белорусское государство и народ нуждаются в особой политической заботе.
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